"Engelsiz Yarınlar" paneli

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) "Engelsiz Yarınlar" isimli panel düzenledi.

Üniversitenin Etlik'teki Milli İrade Binası'nda düzenlenen etkinlik, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın konuşmasıyla başladı. Panele, milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı oyuncusu Selim Demirdağ'ın yanı sıra TSK Karagücü Engelli Spor Kulübü Antrenörü Taner Ertay da katıldı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, yapamazsın diyenlere inat spora başladığını anlatarak, "Engellilere acıyan gözlerle bakmayın. Tek başına yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Spor da bu anlamda inanılmaz bir rehabilitasyon aracı." dedi.

Tekerlekli sandalye basketbol sayesinde hayata bağlandığını söyleyen Selim Demirdağ, "Spor yaparak bir şeyler başarabileceğime inandım ve bunu çevremdekilere de gösterdim. Şu an kimse beni engelli gibi görmüyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans öğrencisi olan Selim, eğitimin önemine de değinerek, "Üniversitelerin engelli öğrenciler için kontenjan açması güzel ama sadece öğrenci alımıyla bitiyor mu? Bunun devamı olmalı. Engelli akademisyen kadrolarının da açılması lazım." yorumunu yaptı.

Geçirdiği kaza sonucu en büyük hayali olan askerliği bırakmak zorunda kaldığını aktaran Taner Ertay ise "Üniformamdan ayrılmak beni üzen tek olaydı ancak tekerlekli sandalye basketbolla tanıştıktan sonra hayata bakışım çok değişti." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda konuşmacılara plaket verildi.