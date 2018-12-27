Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki Kursiyerler Sinema Keyfi Yaşadı
1 saat önce
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler sinema keyfi yaşadı.
Denizli Merkezefendi
Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler sinema keyfi yaşadı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay
Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan Engelsiz Yaşam Akademisi'nde birbirinden farklı etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler sinema keyfi yaşadı. İlk hafta 'Ters Yüz' filmini izleyen kursiyerler için düzenli olarak sinema günleri düzenleneceği bildirildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
, "Engelli bireylerimiz için ilçemize kazandırmış olduğumuz Engelsiz Yaşam Akademimizde kursiyerlerimiz, hem mesleki atölyelerde eğitim görüyor hem arkadaş ediniyor hem de sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor. Kendilerini daha iyi nasıl hissedeceklerse ona göre adımlar atıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bugün de onlara sinema keyfi yaşattık. Onların bundan keyif aldığını görmek bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:44 Kaynak: İHA
Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu!
Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek