Engelsiz Yaşam Akademisi'nden Huzur Evi Ziyareti
1 saat önce
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler, huzur evi sakinlerini ziyaret etti.
Merkezefendi
Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler, huzur evi sakinlerini ziyaret etti.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay
Mahallesi'ne kazandırılan ve engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan 'Engelsiz Yaşam Akademisi' sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki personel ve kursiyerler huzur evi sakinlerini ziyaret etti. Kursiyerler, yaşlıların ellerini öperek karanfil hediye etti. Huzur evi sakinleri, kursiyerlerle beraber sohbet edip çay içti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getiren huzur evi sakinleri Engelsiz Yaşam Akademisi ailesine teşekkür etti. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:32 Kaynak: İHA
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