Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Albay Başaklıgil, ziyaretinde, merkezde kalan engelli bireylerle yakından ilgilendi.

Başaklıgil, ziyarette, teşkilat olarak engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu ifade eden Başaklıgil, engellilerin topluma kazandırılması ve engellerinin kaldırılmasının toplum olarak herkesin görevi olduğunu söyledi.

Başaklıgil ve beraberindeki askerler, daha sonra çeşitli ikramlarda bulunarak hediye dağıttı.