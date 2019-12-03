Son Dakika Haberleri: Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret
Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

6 saat önce

Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret, System.String[]

Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Albay Başaklıgil, ziyaretinde, merkezde kalan engelli bireylerle yakından ilgilendi.

Başaklıgil, ziyarette, teşkilat olarak engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu ifade eden Başaklıgil, engellilerin topluma kazandırılması ve engellerinin kaldırılmasının toplum olarak herkesin görevi olduğunu söyledi.

Başaklıgil ve beraberindeki askerler, daha sonra çeşitli ikramlarda bulunarak hediye dağıttı.

Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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