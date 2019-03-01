Son Dakika Haberleri: Engelsiz Yaşam Derneği Yardımlarına Devam Ediyor

Engelsiz Yaşam Derneği Yardımlarına Devam Ediyor

8 dakika önce

Engelsiz Yaşam Derneği engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Engelsiz Yaşam Derneği Yardımlarına Devam Ediyor, System.String[]
Engelsiz Yaşam Derneği engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Dernek yardımlar kapsamında, bir akülü tekerlekli sandalye, 4 tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye için iki akü ile kışlık yakıt ve gıda yardımlarında bulundu.

Dernek Başkanı Şerife Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok insana ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Türüdü, yardımları artırarak devam ettirmek istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ve engelli kardeşlerimiz arasında aracı görevi görüyoruz. Bize ulaşan bütün iyilikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İmece usulüyle birlik ve beraberlik içinde işimizi sürdürmeye insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Her geçen gün omuzlarımızdaki yük ve sorumluluk artıyor. Bize güvenen insanların güvenine layık olmak adına, daha çok çalışıp, kalıcı, somut projeler yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:51 Kaynak: AA

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