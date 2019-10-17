"Engelsiz yaşam için farkındalık" etkinliği

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Başardıklarımı Gör, Beni Fark Et" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında Sümer Özel eğitim Meslek Okulu öğrencileri "Barış Pınarı Harekatında kahraman ordumuzun yanındayız" pankartı açtı. Özel öğrenciler asker selamı vererek harekata destek verdi.

Özel öğrencilerden oluşan koro tarafından seslendirilen şarkıların ardından, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız protokol ile özel öğrenciler tarafından hazırlanan parkurları gezdi.

Vali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, engelli bireyleri yaşamın her alanında aktif görmeyi, üretime katılan ve kendisiyle barışık bireyler olarak yetişmelerine vesile olmayı en temel öncelik olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah engelli kardeşlerimizi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Aksun da, tekerlekli sandalyeye binerek parkurda deneme yaptığını ifade ederek, "Engelleri aşabilmek için belkide basit bir engel konulmuştu ama bayağı zorlandığımızı hissettik. Allah nasip ederse bu şehirde, zor yaşayan bu kardeşlerimizin daha kolay yaşayabilmeleri için engelleri mutlaka kaldırıp özellikle engelsiz vatandaşların da dikkatlerini çekip onların da farkındalık oluşturup engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon'un düzenlediği Birleştirilmiş Bölgeler Türkiye Voleybol Turnuvasında Türkiye 4'üncüsü olan özel sporculara ödülleri verildi.

Daha sonra engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığa dikkat çekmek amacıyla renkli balonlar katılımcılar tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Engelleri spor ve sanatla aşan bireylerin sokak basketbolu, masa tenisi, voleybol, bocce, zeka oyunları, ortak resim ve ebru çalışmalarına da eşlik eden Erzincan Valisi Arslantaş ve beraberindeki katılımcılar, engellilerin hünerlerini izleyerek birlikte oyun oynadı.