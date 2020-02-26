Engelsiz yaşam merkezi; Kuşadası - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Engelsiz yaşam merkezi; Kuşadası - Son Dakika

Engelsiz yaşam merkezi; Kuşadası

6 saat önce

Kuşadası'nda engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için harekete geçen Kuşadası Belediyesi öncelikle saha personelini bilinçlendirmek amacı ile meslek içi eğitim semineri düzenliyor.

Engelsiz yaşam merkezi; Kuşadası, System.String[]

Kuşadası'nda engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için harekete geçen Kuşadası Belediyesi öncelikle saha personelini bilinçlendirmek amacı ile meslek içi eğitim semineri düzenliyor.


Kuşadası Belediyesi, saha personeline "Engelli Bireylerle Doğru İletişim Teknikleri" eğitimi verdi. Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen eğitime güvenlik birimi ve Güvercin Masa'da görev yapan çalışanlar katıldı.


Kuşadası Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen seminerde, Uzman Eğitmen Didem Akyüz Saldıran tarafından belediye çalışanlarına engelli bireylerle doğru iletişim kurma yollarıyla ilgili bilgi verildi. Görsel sunumla desteklenen eğitimde Kuşadası Belediyesi'nde görev yapan 30 personele pratik ve teorik olarak özel bireylerle toplum içinde nasıl iletişim kurulacağı anlatıldı. Engel durumuna göre vatandaşlara hangi durumlarda nasıl yaklaşılması gerektiğinin anlatıldığı seminer 4 saat sürdü.


Uzman Eğitmen Saldıran, Kuşadası'nı engelsiz bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek "Düzenlenen bu eğitimle Kuşadası Belediyesi'nde görevli personele, engelli bireylere yaklaşımlarının nasıl olması gerektiğini aktardık. Amacımız personelimizin engelli vatandaşlarımıza daha kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmasını sağlamak. Kuşadası'nda yaşayan ya da günü birlik ilçemizi ziyaret eden engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha güvende hissedecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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