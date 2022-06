Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeniden yürümeye başladılar

AĞRI'da, 'Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 18 engelliden çeşitli nedenlerle yürüyemeyen 12'si, fizyoterapi odasında tedaviye alındı. Fizyoterapist Sedat Can Çetinkaya ve merkez çalışanlarının 6 aylık çabasıyla 6 engelli, tekrar yürümeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, 2 yıl önce 'Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruldu. 43 personelin görev aldığı, 7 ev tipi bakımevi bulunan merkez, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 18 engelliye ev sahipliği yapıyor. Bakım ve rehabilitasyon bölümlerinin yanı sıra merkez müdürü Ramazan Çetin ve kurum çalışanları tarafından oluşturulan sosyal alanlar ile sebze ve meyve bahçeleri, engelliler için uğraş alanına döndü.

12 ENGELLİ FİZYOTERAPİ ODASINDAMerkezde kalan ve çeşitli nedenlerle yürüyemeyen, yaşları 30 ile 65 arasında değişen 12 engelli için fizyoterapi odası oluşturuldu. Fizyoterapist Sedat Can Çetinkaya ve merkez çalışanları, engellileri yeniden yürütmek için çalışma başlattı. Yürüteç ve çeşitli spor malzemelerinin bulunduğu fizyoterapi odasında 6 ay süren çalışmada engelliler, 2 günde 45 dakika ile 1 saat arasında tedaviye alındı. Çetinkaya ve merkez personelinin gayretli çalışmalarıyla 6 engelli, yeniden yürümeyi başardı. 6 engellinin yürüyebilmesi için de önemli gelişme elde edildi.'AĞRI'DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR'Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edip, engelli bireylerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, fizyoterapist Sedat Çetinkaya öncülüğünde 'Ağrı'da güzel şeyler oluyor' sloganı ile çalışmaya başladıklarını söyledi. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavisinin yanında, Türkiye'nin birçok ilinden gelen engelli bireylerin protez ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Erim, "Şu anda 18 engelli birey merkezimizde kalıyor. Bunların yanında sırada bekleyen ve yeni gelecek olan engellilerimiz var. Yürüme engeli olan, fiziksel engelli bireylerimizin engellerinden kurtulup, sandalye ya da kişi bağımlılığından özgürleşerek kendi başlarına yürüyebilecekleri bir vaziyete kavuşmaları noktasında çalışma sürdürüyoruz. Kısıtlı bir yaşam formundan daha rahat bir hayat yaşamaları formuna dönmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca bakım elemanlarımızın sayısı yapılan atamalarla arttıkça merkezimizdeki mevcudumuzda artacaktır. Bu olumlu örnek, engellilere ufak dokunuşlarla ne kadar mesafe alındığının önemli bir göstergesidir" diye konuştu.'KISA ZAMANDA ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK'Fizyoterapist Sedat Can Çetinkaya da her bireyin durumuna uygun tedavi yöntemleri ile hizmet verdiklerini kaydederek, "Hastalarımız buraya ilk geldiğinde genel bir doktor ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra belli bir planlama yapıyoruz. Bu planlamayı arkadaşlarımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Fizik tedaviye ihtiyaç duyan bireylerimizi günlük seanslar halinde tedaviye alıyoruz. Buraya gelen bireylerimizde genelde fiziksel engelli bireyler oluyor. Bireylerimizi her gün tedaviye almaya gayret göstermekle birlikte her birine durumlarına uygun şekilde tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Şu ana kadar merkezimizde bulunan engelli bireylerimizin yüzde 50'si ile önemli mesafe katettik. Mesela tekerlekli sandalye ile gelip şu an yürüyebilen hastalarımız oldu. Tamamen yatalak halde olup şu an yemeğini yiyebilen hastalarımız oldu. Bunların tedavi süreci devam etmekle birlikte yüzde 10'luk bir kısmının tedavi süreci bitti. Amacımız burada engelli bireylerimizin bağımlılıklarını en aza indirip, kendi ihtiyaçlarını kendileri görebilecek seviyeye getirmek" dedi. '12 YILDIR TEKERLEKLİ SANDALYEDEYDİM'Merkeze Yozgat'tan gelen epilepsi hastası Nedim Bacınlı (59), "Epilepsi hastalığı yüzünden yaklaşık 12 yıldan beridir tekerlekli sandalyedeydim. Buraya geldiğimde hiç yürüyemiyordum. Sağ olsun Sedat hoca ile birlikte çalışmaya başladık. Bu çalışma ile birlikte şu an yürüyebiliyorum. 6 aydır buradayım ve 5 aylık bir sürede yürüyebilecek durumdayım. İnşallah daha da iyi olacağım. Bize bu imkanı sağlayan kurum personeline, hocamıza ve devletimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'TEKRAR HAYATIN VE TOPLUM İÇİNE DÖNECEĞİM'

İstanbul'dan gelen eski boksör Sami Canbar (57) da uygulanan tedavi sayesinde 3 yılın ardından tekerlekli sandalyeden bağımsız yürümeye başladığını belirterek, "Şeker hastalığı yüzünden sağ ayağım kesildi ve 3 yıldır da tekerlekli sandalyede yürüyemiyordum. Buraya 6 aydır geldim. Gelir gelmez 4 aylık bir çalışma sonunda protezim yapıldı sonra Sedat hoca ve diğer kurum çalışanları ile birlikte çalışmaya başladık. Moralimiz yerinde. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz ile ilgileniyorlar. Hayata katılıyoruz. Tekrardan hayatın ve toplum içine döneceğim. Zaten sporculuk geçmişim de var. Tedavimin ardından hayata katılacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.