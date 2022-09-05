Engelliler ile aileleri İstanbul, Bursa ve Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
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Engelliler ile aileleri İstanbul, Bursa ve Çanakkale'yi gezdi

05.09.2022 16:08
Engelliler ile aileleri İstanbul, Bursa ve Çanakkale'yi gezdi

Engelsiz Yaşam Spor Sanat ve Kültür Derneği (EYSAD), İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Kimseyi Geride Bırakma, Engelleri Geride Bırak" projeleri kapsamında kültür turu düzenledi.

Engelsiz Yaşam Spor Sanat ve Kültür Derneği (EYSAD), İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Kimseyi Geride Bırakma, Engelleri Geride Bırak" projeleri kapsamında kültür turu düzenledi. Tur kapsamında Ankara'dan yola çıkan grup Bursa, Çanakkale ve İstanbul'u dolaşma fırsatı buldu.

EYSAD Başkanı Derya Balcı ve Organizasyon Sorumlusu Ruşen Menekşe öncülüğünde daha önce evinden dışarı çıkamamış ve Çanakkale'yi hiç görmemiş engelli ve aileleri seçildi.

"Ecdadımızla Aramızda Engel Yok" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan özel grup, proje kapsamında ilk olarak Bursa'da 2. Murat Külliyesi ve Sultan Türbeleri'ni ziyaret etti.

Ardından Tophane Parkında Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret eden grup, Fetih Panoramasını gezdi.

Tarihi Ulu Camiyi ziyaret edip Çanakkale'ye geçen EYSAD, tarihi Gelibolu Yarımadası'na ulaştı.

Şehitlikte duygusal anlar yaşayan ziyaretçiler Şehitler Abidesi, 1915 Hilal'i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı bölgesini gezip yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale'deki ziyaretin ardından İstanbul'a ulaşan grup burada Sultanahmet Camii ve Ayasofya'yı ziyaret etme fırsatı buldu ardından bir boğaz turu ile çıktıkları kültür turunu tamamladı.

EYSAD Başkanı Derya Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de engelli bir birey olduğunu Çanakkale'yi yıllar önce görmeyi çok istediğini, turistik bir turla buraya gelmek istediği sırada büyük bir engelle karşılaştığını belirtti.

Balcı, "Tur yetkilileri tarafından, tur akışına ayak uyduramayacağım ve onları yavaşlatacağım söylenerek kabul görmemiştim. Çokça üzülmüştüm. O zaman kafama koydum, bir gün kendim dahil Çanakkale'ye engelli kardeşlerimi bizzat ben getireceğim diye.Ve yıllar geçti şu an ben bir STK kurdum ve kurduğum derneğin başkanı olarak o hayalini kurduğum organizasyonu gerçekleştiriyorum. Engelsiz Yaşam Spor Sanat ve Kültür Derneği ailesi olarak, bedensel engelli, görme engelli, down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelliden oluşan 50 kişilik bir grubu Çanakkale'ye getirdik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. ve diyoruz ki ecdadımızla aramızda engel yok." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Çanakkale, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelliler ile aileleri İstanbul, Bursa ve Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
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