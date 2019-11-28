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Engelsiz yaşam teknolojileri

6 saat önce

Eğitimde engelleri ortadan kaldıran teknoloji örneklerinin konuşulacağı "Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlenme" başlıklı seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde 2 Aralık Pazartesi günü Sabancı Center'da düzenlenecek.

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Eğitimde engelleri ortadan kaldıran teknoloji örneklerinin konuşulacağı "Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlenme" başlıklı seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde 2 Aralık Pazartesi günü Sabancı Center'da düzenlenecek.


"Eğitim, engelli gençlerin bağımsız yaşamında nasıl bir rol oynuyor?" ve "Genç engelli bireylerin öz savunuculuk çalışmaları engellilik alanını nasıl dönüştürüyor?" gibi sorulara yanıt arayacak seminerde engellilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla alternatif Nobel Ödülü olarak görülen Right Livelihood Ödülü (2017) ve The Spirit of Helen Keller Ödülü'ne (2018) layık görülen Yetnebersh Nigussie ana konuşmacı olacak. Kendisi de görme engelli bir insan hakları avukatı olan Nigussie, ülkesi Etiyopya'da ve dünyada kapsayıcı bir toplum için yürüttüğü mücadelesini anlatacak.

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:54 
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