Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, Muhterem Nur'a Suç Duyurusu

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur Akbaş hakkında "basın yoluyla hakaret" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur Akbaş hakkında "basın yoluyla hakaret" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



Engelsiz Yaşam Vakfı adına avukat Edip Önder ve Selahattin Macit tarafından, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli olarak belirtilen Muhterem Nur Akbaş hakkında "basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması istendi.



Dilekçede, vakfın kuruluşundan beri gelenek haline gelen ve her sene farklı bir temayla "Yılın enleri" ödül töreni düzenlediği ve toplanan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.



Törende, şehit ailelerine yardım ve dayanışma temasıyla bir pırlanta şirketi tarafından tasarlanan yüzüğün yanı sıra, "Müslüm" filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından oyuncu Timuçin Esen'in filmde giydiği gömlek ile oyuncuların imzaladığı film afişinin açık arttırma ile satıldığı kaydedildi.



Gömleği Demet Akalın'ın, yüzüğü ise iş adamı Ferman Toprak'ın aldığı belirtilen dilekçede, açık arttırmayı yöneten Tayyar Işıksaçan'ın yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olduğunu hiçbir şekilde belirtmediği, özel olarak tasarlanan sertifikalı bir yüzük olduğunu söylediği ifade edildi.



Muhterem Nur Akbaş'ın gazetecilere "Eşimin yüzüğü parmağımda. Satılan yüzük imitasyondur. Bunlar dolandırıcılar" diyerek açıklama yaptığı bilgisine de yer verilen dilekçede, vakfın bu beyanlar sonrası açıklama yapmasına rağmen Muhterem Nur Akbaş'ın yine aynı ifadelerle yazılı ve görsel basında birçok farklı tarihte, vakfı kötülemeye ve iftira atmaya devam ettiği ileri sürüldü.



"Hayır işi yapıyoruz"



Suç duyurusunda bulunduktan sonra vakıf avukatlarıyla basın açıklaması yapan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, "Çok önemli yerlerde bulunan iş insanlarından oluşan kurucu ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Yurt içinde ve dışında 7 yıldır çok önemli işler yapıyoruz." dedi.



Muhterem Nur Akbaş'ın gösterdiği yüzükle gecede açık arttırma ile satılan yüzüğün fotoğraflarını basın mensuplarına gösteren Kaplakarslan, şunları kaydetti:



"Yayıncı kuruluşun 6 tane kamerası var, 400 tane de tanığımız var salonda. Bizim Genel Koordinatörümüz Aylin Arasıl, yapımcı firmaya gidip orada Arzu Hanım ile birlikte Muhterem Hanım'ı arıyorlar. 'Böyle böyle bir gece yapıyoruz' diyorlar. Müslüm filminin 4 ödül alması nedeniyle 'İster misiniz Müslüm Bey'in bir eşyasını koyalım açık arttırmaya?' diyorlar. Çünkü tüm şehit çocukları yardımlaşma derneği ve engelliler için yapılacak. O da diyor ki, 'Bir bakayım müsaade edin.' Sonra arıyor, 'Hepsini müzeye verdim, sadece bir gözlük var.' diyor. Dedik ki gözlük olmaz. Önce sadece yüzüğü koyalım dedik. Nasıl olsa amaç belli. Fakat açık arttırma öncesi son dakika Mustafa Bey ile oyuncular geceye gelince bakıyoruz yanlarında bir gömlek var. Filmde Müslüm karakterinin giydiği gömlek resimde. Açık arttırmayı yapan Tayyar Işıksaçan anonsta da belirtiyor, arkaya da görüntüsünü koyuyoruz."



Kaplakarslan, 8 Ocak'ta düzenlenen gecenin haberinin, 10 Ocak'ta gazetelerde yer aldığını belirterek, daha sonra Muhterem Nur Akbaş'ın, yapımcı Mustafa Uslu'yu arayarak "Yapılan açık arttırmadan yüzde istiyorum" dediğini iddia etti.



Bir gazetecinin, Muhterem Nur Akbaş'ın bugün katıldığı bir televizyon programında "Hiçbir şekilde Mustafa Uslu'dan para talep etmedim" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kaplakarslan, "Yalan konuşuyor. Yalan konuştuğunu, eksik konuştuğunu ya da birileri tarafından yönlendirildiğini hepimiz biliyoruz. Çok fazla da susma şansımız yok çünkü biz bir vakıfız. Biz zaten hayır için bir araya gelmişiz. Hayır işi yapıyoruz. Hiç kimse vakfımıza, vakıf üyelerimize hakaret edemez." görüşünü dile getirdi.



Öte yandan, Muhterem Nur Akbaş, Engelsiz Yaşam Vafkı'nın ödül töreninde eşi Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık artırma ile satıldığını, imitasyon olan bu malzemelerin satışıyla hem kamuoyunun hem de kendisinin aldatıldığını belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu. Akbaş, dilekçesinde Engelsiz Yaşam Vakfı ve "Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek