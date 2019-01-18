Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan Muhterem Nur Hakkında Suç Duyurusu

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Muhterem Nur Akbaş'ın Müslüm filminde kullanılan yüzük ve gömleğin imitasyon olmasına rağmen açık arttırmada satıldığına dair iddialarına ilişkin Muhterem Nur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Muhterem Nur Akbaş'ın Müslüm filminde kullanılan yüzük ve gömleğin imitasyon olmasına rağmen açık arttırmada satıldığına dair iddialarına ilişkin Muhterem Nur hakkında suç duyurusunda bulundu.



Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf adına avukatı Edip Önder aracılığıyla Muhterem Nur Akbaş'ın Müslüm filminde kullanılan yüzük ve gömleğin imitasyon olmasına rağmen açık arttırmada satıldığına dair iddialarına ilişkin şikayette bulundu.



Savcılığa sunulan dilekçede, "Müvekkil vakıf 'Şehit ailelerine yardım ve dayanışma' temasıyla Yılın Enleri Ödül Gecesi düzenlemiş olup, Can Muhtar tarafından tasarlanan yüzük ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bağışlanan filmde Timuçin Esen'in giydiği gömlek ve Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanan afiş açık arttırmayla satışa çıkarılmış, gömlek Demet Akalın, yüzük ise Ferman Toprak tarafından satın alınmıştır. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un 'şehit ailelerine yardım ve dayanışma için satılan eşyalar için yazılı ve görsel basına 'eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu ve satışa çıkarılarak hem kamuoyunun hem de satın alanların, hem de şahsının aldatıldığını', 'eşimin yüzüğü parmağımda satılan yüzük imitasyondur, bunlar dolandırıcıdır' diyerek müvekkil vakfı kötülemeye çalışmış ve açık bir şekilde iftirada bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.



Dilekçenin savcıya sunulmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, "Her sene gerçekleştirdiğimiz gecede Muhterem Nur hanımın iddia ettiği gibi ne gömlek ne de yüzük Müslüm Gürses'in adı kullanılarak satılmamıştır. Yüzük özel tasarımdır. Gömlek de Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bize Müslüm karakterinin giydiği gömlek diye getirilmiştir. Yaşından ve merhuma saygımızdan dolayı sustuk ama artık dayanamadık. Çünkü vakfa zarar vermeye başladı. Bundan dolayı susmayacağız. 7 yıldır önünde engel olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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