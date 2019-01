Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan "Müslüm" Açıklaması

Engelsiz Yaşam Vakfı, Muhterem Nur Akbaş'ın, Müslüm filminde kullanılan yüzük ve gömleğin imitasyon olmasına rağmen açık arttırmada satıldığına dair iddialarına yanıt verdi. Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, gömleğin Müslüm karakterinde olan Timuçin Esen 'in giydiği bir gömlek olduğu ve açık arttırmanın bu bilgi belirtilerek yapıldığı aktarıldı. Yüzüğün ise bir mücevher markası tarafından vakfa bağışlandığı ve açık attırma sırsında bunun da bilgisinin verildiği vurgulandı. Müslüm Gürses 'in eşi Muhterem Nur Akbaş, Müslüm filminde kullanılan yüzük ve gömleğin imitasyon olmasına rağmen gerçekmiş gibi açık arttırmayla satıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Akbaş, Engelsiz Yaşam Vakfı ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu hakkında suç duyurusunda bulundu.Konuyla ilgili Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, açık arttırmada satılan gömleğin Müslüm karakterinde olan Timuçin Esen'in giydiği bir gömlek olduğu ve açık arttırmanın da bu bilgi belirtilerek yapıldığı aktarıldı. Yüzüğün ise bir mücevher markası tarafından vakfa bağışlandığı ve açık attırma sırsında bunun da bilgisinin verildiği vurgulandı.Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:"Engelsiz Yaşam Vakfı olarak tüm şehit çocukları yardımlaşma derneği ve engelli bireyler yararına engelsiz sigorta için düzenlediğimiz 9. engelsiz yaşam ödülleri gecesinde Muhterem Nur'un Avukatı Sayın Bahar Can ile birlikte Adliye çıkışı yaptıkları açıklamalarında iddia ettikleri yüzük ve gömleğin sahte olduklarını belirtmişlerdir. Yapılana açıklamaya verebileceğim en açık ve net cevaplar;Yüzük mücevherat markası tarafından açık arttırma yapılması için geçen sene olduğu gibi Vakfa bağışlanmış gecede yapılan açıklama ve ekranda gösterilen görselde yüzüğün markaya ait olduğu belirtilmiş olup gecenin 6 kamerayla çekilmiş olması nedeniyle kayıtları da mevcuttur.Gömlek ise Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından Vakfımıza filmde Müslüm karakterinde olan Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlanmış ve açık arttırma da bu şekilde yapılmıştır. Bunun da kayıtları mevcuttur. Ayrıca Vakıf Koordinatörümüz Aylin Arasıl Sayın Muhterem Nur'u aramış ve gerçekten merhumun bir kıyafetini açık arttırma yapalım demiş Muhterem Hanım da tüm eşyalarını Müzeye bağışladığını söylemiştir. Bu da istenirse telefon kayıtlarında mevcuttur""Dava açmayacağız ama istendiği taktirde mahkemeye tüm açıklamaları delilleri ile birlikte sunacağız"Vakıf Koordinatörü Aylin Arasıl da "Engelsiz Yaşam Vakfının süpervizörü olarak her yıl Yılın En İyileri ödül törenimizi organize ederken sektörel ödüllerle ve ödül alacak davetli sanatçılarla ben ilgileniyorum, koordinasyonu yapıyorum. Bu yıl da yine ödül verecek olduğumuz Müslüm filminden dolayı yapımcı Mustafa Uslu ve filminden kadın ve erkek oyunculara ve yönetmenlere ödüllerimiz vardı. bunlarla ilgili görüşmeler sürerken, geliri Şehit Çocukları Derneği yararına kullanılmak üzere bir kaç yıldır gecede yaptığımız açık arttırma için Müslüm Gürses'in bir eşyası veya kıyafeti vakfa bağışlanır mı diye talepte bulunduk, yapım şirketine bizzat gittim, PR sorumlusu Arzu Mildan'la birlikte Muhterem Nur'u aradık, Muhterem Hanım Müslüm beyin tüm eşyalarının müzeye bağışlandığını, dolapta güneş gözlüklerinin olduğunu, istersek verebileceğini söyledi, istemedik, teşekkür ettik; bunun üzerine yapım şirketi film için özel tasarlanmış kostümlerden bir gömlek verdi, açık arttırmada gömleği gecede ödül alan sanatçılarımızdan Demet Akalın filmde kullanılan kostüm olduğunu bilerek satın aldı.Sonuç olarak kuruluş amacının önünde engel bulunan tüm canlılara yardım etmek olan ve 7 yıldır bu amaç için çalışan bir vakıf olarak bu açıklama sonrası merhuma saygımızdan yasal haklarımız gizli kalmak kaydıyla Sayın Muhterem Nur'a karşı dava açmayacağız ama istendiği taktirde mahkemeye tüm açıklamaları delilleri ile birlikte sunacağız" ifadelerini kaydetti. - İSTANBUL