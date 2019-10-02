Son Dakika Haberleri: Engelsiz yaz kampında gönüllerince eğlendiler
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Engelsiz yaz kampında gönüllerince eğlendiler

10 dakika önce

Maltepe Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 8. Engelsiz Yaz Kampı, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Engelsiz yaz kampında gönüllerince eğlendiler, System.String[]

Maltepe Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 8. Engelsiz Yaz Kampı, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı kampta, engelliler aileleriyle birlikte yüzüp, eğlendi.


Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği "8. Geleneksel Engelsiz Yaz Kampı"nı gerçekleştirdi. Kamp kapsamında 50'ye yakın engelli, aileleriyle birlikte Alanya'ya götürüldü. Alanya'da bir otelde konaklayan engelliler, denize sıfır olan otelin denizden ve burada bulunan havuzda yüzerek eğlendi. Ayrıca animasyon gösterilerine de katılarak şarkılar söyleyen engelliler, kampın son günlerine doğru Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Alanya Kalesi'ne götürüldü. Burada kalenin burçlarına çıkan engelliler bol bol fotoğraf çektirdi ve kale içerisinde yer alan İçkale, Selçuklu Hamamı ve kiliseyi gezdi. Oldukça mutlu olduğu gözlemlenen vatandaşlar, kamp için belediyeye ve Başkan Ali Kılıç'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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