Son Dakika Haberleri: Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi
Son Dakika Yaşam Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi

Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi

46 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri ve ailelerine yönelik Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenlendi.

Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri ve ailelerine yönelik Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenlendi. Gerçekleşen gezide engelsiz yürekler ve aileleri birlikte doğal yaşamın tadını çıkardılar.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerine ve ailelerine yönelik Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris'in de katıldığı etkinlikte engelli öğrenciler ve aileleri hayvanları yerinde görerek mutlu anılar biriktirdiler.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Engelli öğrencilerimiz ve ailelerinin birlikte daha güzel daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından Ormanya Doğal Yaşam Park'ı gezisi düzenlendi. Gerçekleşen gezide Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerimiz ve aileleri birlikte güzel havanın tadını çıkartırken, hayvanları yakından görme fırsatı elde etti. Engelli öğrencilerimize ve ailelerine yönelik sosyal aktivite çalışmalarımız artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu
Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:39:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]