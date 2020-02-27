Engelsiz yüreklerden 'Sıfır Atık' projesine anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelsiz yüreklerden 'Sıfır Atık' projesine anlamlı destek - Son Dakika

Engelsiz yüreklerden 'Sıfır Atık' projesine anlamlı destek

6 saat önce

Engelsiz Hobi kursu öğrencileri daha temiz bir çevre ve temiz bir dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri Sıfır Atık birimine teslim etti.

Engelsiz yüreklerden 'Sıfır Atık' projesine anlamlı destek, System.String[]

Engelsiz Hobi kursu öğrencileri daha temiz bir çevre ve temiz bir dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri Sıfır Atık birimine teslim etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi kursu öğrencileri; Tarım, Ekoloji ve Geri Dönüşüm dersi proje faaliyetleri kapsamında topladıkları pet şişe, plastik kapak ve pilleri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Sıfır Atık birimine teslim etti. Öğrenciler toplamış oldukları bu materyaller ile daha yaşanılabilir bir çevre, temiz bir dünya için farkındalık oluşturdu. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil
Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelsiz yüreklerden 'Sıfır Atık' projesine anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]