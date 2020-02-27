Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek - Son Dakika

Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek

6 saat önce

Sakarya'da engelsiz hobi kursu öğrencileri, daha temiz çevre ve temiz dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri sıfır atık birimine teslim etti.

Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek, System.String[]

Sakarya'da engelsiz hobi kursu öğrencileri, daha temiz çevre ve temiz dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri sıfır atık birimine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, tarım, ekoloji ve geri dönüşüm dersi proje faaliyetleri kapsamında pet şişe, plastik kapak ve pil topladı.

Topladıkları atıkları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı sıfır atık birimine teslim eden öğrenciler, daha yaşanılabilir çevre ve temiz dünya için farkındalık oluşturdu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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