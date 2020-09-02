Engelsizlerin attığını engelli genç topluyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaşayan işitme ve konuşma engeli genç, her gün mahalledeki çöpleri toplayarak örnek davranış sergiliyor.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli 26 yaşındaki Hüseyin Sarıçiçek, mahalledeki çöpleri toplayarak çöp konteynerine atması ile takdir topluyor. Hüseyin'in arkadaşları, "Her gün mutlaka yol kenarlarındaki çöpleri poşetin içine koyarak yol boyu temizler. Çevreye karşı duyarlı olduğunu herkes bilir. O konuşamasa da bizi duyamasa da biz onun ne demek istediğini çok iyi anlıyoruz ve çevreye karşı duyarlı olması herkesin takdirini kazanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte herkes Hüseyin kardeşimiz gibi duyarlı olur ve çevremizi kirletmemek için özen gösterir" dediler. - KAHRAMANMARAŞ