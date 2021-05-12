ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI' - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı eskiden köy olan Boztepe Mahallesi'nde çiftçiler tarlada çalıştıkları sırada yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı. Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler. Engerek türü olduğu düşünülen 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.