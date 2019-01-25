Son Dakika Haberleri: Engıe Türkiye'de Bayrak Değişimi

Engıe Türkiye'de Bayrak Değişimi

2 saat önce

Uluslararası enerji şirketi ENGIE'nin Türkiye Ülke Müdürlüğüne Mehmet Gökalp Özkök getirildi.

Engıe Türkiye'de Bayrak Değişimi, System.String[]
Uluslararası enerji şirketi ENGIE'nin Türkiye Ülke Müdürlüğüne Mehmet Gökalp Özkök getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ENGIE Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Denis Lohest'in yerine Mehmet Gökalp Özkök görevlendirildi.

Daha önce İZGAZ Genel Müdürlüğü ve ENGIE Türkiye Dağıtım, Mevzuat ve Paydaş İlişkileri Başkanlığı yapan Özkök, 1 Şubat'ta görevi Lohest'ten devralacak.

ENGIE, Türkiye'de doğal gaz dağıtımı, elektrik üretimi ve enerji ticareti alanında faaliyet gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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