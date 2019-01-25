Engıe Türkiye'de Bayrak Değişimi
2 saat önce
Uluslararası enerji şirketi ENGIE'nin Türkiye Ülke Müdürlüğüne Mehmet Gökalp Özkök getirildi.
Uluslararası enerji şirketi ENGIE'nin Türkiye
Ülke Müdürlüğüne Mehmet Gökalp Özkök getirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ENGIE Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Denis Lohest'in yerine Mehmet Gökalp Özkök görevlendirildi.
Daha önce İZGAZ Genel Müdürlüğü ve ENGIE Türkiye Dağıtım, Mevzuat ve Paydaş İlişkileri Başkanlığı yapan Özkök, 1 Şubat'ta görevi Lohest'ten devralacak.
ENGIE, Türkiye'de doğal gaz dağıtımı, elektrik üretimi ve enerji ticareti alanında faaliyet gösteriyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti
Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt
Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'
Fındık İhracatı Geçen Yıl 1,6 Milyar Dolar Kazandırdı