Son Dakika Haberleri: Engin Akçakoca, Yeniden Ukrayna Bankasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

Engin Akçakoca, Yeniden Ukrayna Bankasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

1 saat önce

- Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca, Ukrayna'nın en büyük bankası Privatbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Engin Akçakoca, Yeniden Ukrayna Bankasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seçildi, System.String[]
- Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca, Ukrayna'nın en büyük bankası Privatbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Engin Akçakoca'nın, bankanın bir sonraki yıllık Yönetim Kurulu toplantısına kadar bu görevi sürdüreceği açıklandı. Akçakoca, Ukrayna'da 2017 yılında Privatbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.

Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca, uzun süre IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası kurumlara danışmanlık yapmıştı.

Ukrayna'nın en büyük bankası Privatbank'a, sermaye yapısının yetersiz olduğu gerekçesiyle 2016 yılında devlet tarafından el konulmuştu. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

Engin Akçakoca, Ukrayna, Akçakoca, Dünya
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