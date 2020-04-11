Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dördüncü yaşını kutlayan Vodafone Park'ın altyapı yatırımının 10 milyon doları geçtiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduklarını belirten Aksoy, "Türkiye'nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan Vodafone Park'a yaptığımız sadece altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı. Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla iş birliği yaptık. Vodafone Park'a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Biz bu yatırımla İstanbul'a ve Türk sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu altyapıyı Avrupa'da bir ilk olarak inşaat aşamasından itibaren planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Park'ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz. Her ne kadar içinde bulunduğumuz olağanüstü süreç nedeniyle bir süre uzak kalsak da yakın zamanda tekrar Vodafone Park'ta buluşmayı diliyoruz. Vodafone Park'ın dördüncü yaşı hepimize kutlu olsun."