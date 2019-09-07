Son Dakika Haberleri: Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu
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Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu

2 dakika önce

Star'da yayınlanacak "Sefirin Kızı" adlı dizide rol alacak olan oyuncu, Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.

Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu, System.String[]

Star'da yayınlanacak "Sefirin Kızı" adlı dizide rol alacak olan oyuncu, Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak. Çekimlerinin Ege'de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45 
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