Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu
2 dakika önce
Star'da yayınlanacak "Sefirin Kızı" adlı dizide rol alacak olan oyuncu, Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.
Star'da yayınlanacak "Sefirin Kızı" adlı dizide rol alacak olan oyuncu, Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak. Çekimlerinin Ege'de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45
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