Engin Akyürek ve Bergüzar Korel Bu Hafta Alem Dergisi'nde!

Cem Talu'nun objektifi karşısına geçen oyuncuların röportajını ise ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu gerçekleştirdi.

Bergüzar Korel, Engin Akyürek ile geçen set zamanları için "Huzurluydu benim için. Engin ile daha öncesinde tanışmamamıza rağmen gayet uyumluyduk. Sette o uyumu çabuk yakaladık, ilk söyleyeceğim kelime huzur oluyor ve eğlenceliydi." Dedi.

Akyürek ise Bergüzar Korel ile ilgili "Biz ilk gün o sıcaklığı yakaladık. Karakterler dışında, insan olarak da onu yakaladığımızı düşünüyorum. Bergüzar'ın sette iyi bir şeyler yapmak için olan arayışlarını, dertlerini kendime benzetiyorum. Biz Engin ve Bergüzar olarak çok iyi anlaştık." Diyerek yakınlıklarını samimi bir şekilde dile getirdi.

"Bana daha benzer bir kadını oynamak aslında beni rahatlatacakken daha zor geldi"

Korel, oynadıkları filmleriiçin çok uzun bir hazırlık süreçlerinin olmadığını söylerken, Vatanım Sensin adlı dizisinin bitişinden hemen ardından bir film çekiminin içine dalmanın kendisi çok kaygılandırdığını şu şözlerle ifade etti. "Farklı karakterler oynadıktan sonra "Bana daha benzer bir kadını (Deniz karakterini) oynamak aslında beni rahatlatacakken daha zor geldi. Benim için kaygılı bir süreçti." Dedi

Eskiden "dizi zaten nolucak" gibi genelbir küçümseme vardı"

Başarılı oyuncu Engin Akyürek'e dizi sektörüyle ilgili düşünceleri sorulduğunda "Eskiden dizi zaten nolucak gibi genel bir küçümseme vardı. Yapılıyor bir hafta sonra çöp oluyor deniyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki dünyayı dolaşıyor, üç, dört yıl önce yaptığımız işler hala yayınlanıyor. Bizim meseleyi biraz daha ciddiye alıp ortaya bir vizyon koymamız gerekiyor, bakış açısı geliştirmek gerekiyor. Neler yaptık, neler yapmamız gerekiyor. Bunu sadece yazan, çeken için söylemiyorum hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor." diye cevap verdi.

Her iki oyuncuya da yurt dışında ülkelerini nasıl temsil ettikleri sorulduğunda; Engin Akyürek yurt dışına "Türkçe'yi Türkiye'yi tanıtmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Bergüzar Korel'e ise " Bizler sayesinde Türkçe öğrenen benim karşılaştığım o kadar çok başka coğrafyalardan insanlar var ki..." diye ifade etti.