Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş sosyal medyayı salladı

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Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?

Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum

Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı