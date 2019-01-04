Son Dakika Haberleri: Engin Akyürek, Yeni Filmi 'Bir Aşk İki Hayat' İçin Saçını Kesti!

Engin Akyürek, Yeni Filmi 'Bir Aşk İki Hayat' İçin Saçını Kesti!

20 dakika önce

Engin Akyürek, Ay Yapım ve Medyapım'ın imzasını taşıyan 'Bir Aşk İki Hayat' filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Engin Akyürek, Yeni Filmi 'Bir Aşk İki Hayat' İçin Saçını Kesti!, System.String[]

Rolü için çekimler sırasında saçlarını kesen oyuncu, filmde iki seçenek arasında kalarak kaderini kendi yazacak.

Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yazdığı 'Bir Aşk İki Hayat'ta Engin Akyürek, yönetmen Umut karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Şimdiden merak uyandıran filmde, Akyürek'in sevenlerini bir sürpriz bekliyor.

Sinemaseverleri aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında bir yolculuğa çıkaracak 'Bir Aşk İki Hayat'ta Akyürek, senaryo gereği çekim sırasında saçlarını kendisi kesti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanda da görülen bu sahne ve Akyürek'in kısa saçlı hali şimdiden dikkat çekti.

Seyircilere "O an orada olmasaydım dediğiniz kaç an var? Ya da iyi ki oradaymışım dediğiniz!" sorusunun cevabını sorgulatacak filmde oyuncu, başrolleri Bergüzar Korel'le paylaşıyor. İkili arasındaki uyum, film henüz gösterime girmeden seyirciden tam not aldı.

Hayatımızı, verdiğimiz en küçük kararların bile etkileyeceğini farklı kurgusuyla gösterecek 'Bir Aşk İki Hayat', yakında sinemalarda!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

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