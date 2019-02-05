Son Dakika Haberleri: Engin Alkan, Setlere Geri Döndü!

Engin Alkan, Setlere Geri Döndü!

2 saat önce

"Kardeş Çocukları" dizisinde "Tarık Reşat Karay" karakterine can veren usta oyuncu Engin Alkan, uzun bir aradan sonra dizi setleri geri döndü.

Engin Alkan, Setlere Geri Döndü!, System.String[]

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları"nda usta oyuncu Engin Alkan, Umay Karay'ın eşini canlandırıyor. Şahane bir baba ama kesinlikle zor bir eş olan Reşat karakterine can veren Engin Alkan, dizide ünlü bir mimarı oynuyor.

Sarsıcı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan "Kardeş Çocukları"nın senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstleniyor. "Kardeş Çocukları" her pazar Star'da yayınlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:53 Kaynak: Bültenler

Mehmet Aslantuğ, Gold Film, Faruk Turgut, Engin Alkan, Güncel
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