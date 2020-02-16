Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! - Son Dakika Magazin

Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!

40 dakika önce

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşları ile birlikte önceki akşam Yeniköy'deki Fonduralı adlı mekandaydı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçiren yakışıklı oyuncu çıkışta muhabirlerle sohbet etti

Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!, System.String[]

1 yıl boyunca Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde plastik atıklara dikkat çekmek için 'Sen de fark et' adlı belgesel çeken Engin Altan Düzyatan, "Belgesel bitti. Plastik atıklara dikkat çekmek istedik. Dünyanın çeşitli ülkerinde plastik atıkları topladık" dedi.& ;

'Belgesel çekimlerine ara vereceğim'

Daha öncede vahşi doğa belgeseli çeken yakışıklı oyuncu muhabirlerin, "Bundan sonra hangi belgeseli çekeceksiniz?" sorusuna Engin Altan Düzyatan, "Belgesele ara vereceğim biraz kendime vakit ayıracağım" dedi.

Engin Altan Düzyatan, Hindistan, Plastik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:41 
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