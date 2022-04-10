SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici - Son Dakika
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SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici

10.04.2022 15:45

Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif vericiAli Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHSİAR, (DHA) - Afyonkarahisar'daki Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 6 yaşındaki oğlu ile katılan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dünyada ödül almış pistin Türkiye'de olmasının keyif...

Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHSİAR, (DHA) - Afyonkarahisar'daki Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 6 yaşındaki oğlu ile katılan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dünyada ödül almış pistin Türkiye'de olmasının keyif verici olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan Türkiye Motokros Şampiyonası müsabakaları ilk ayağı ile başladı. MX1, MX2, MX2 junior 85 CC, 65 CC, 55 CC, Veteran ve Senior kategorilerinde yarışlar yapılıyor. İlk ayağı Afyonkarahisar'da başlayan yarışlara kayıt yaptıran 125 kişiden 107 sporcu katıldı.

BAŞVURUNLARIN YÜZDE 51'i GENÇ VE ÇOCUK

2022 yılının ilk motokros şampiyonasını Afyonkarahisar'da yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye şampiyonasına 125 online kayıtın yapıldığını bunlarında da yüzde 51'inin çocuk ve genç yarışçılardan oluştuğunu söyledi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: "ÇOCUĞUNUZUN BU YAŞTA PROFESYONEL BİR SPORLA İLGİLENMESİ MÜTHİŞ"

6 yaşındaki oğlu Emir Aras'ın ilk defa yarışlara profesyonel olarak katıldığını dile getiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Mükemmel bir his çocuğunuzun bu yaşta profesyonel bir sporla ilgileniyor olması burada sporcu arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmesi bir ebeveyn için müthiş bir şey gerçekten. Burası çok çok güzel bir pist dünyada da ödül almış bir pist. Böyle bir pistte yarışmakta çok gurur verici tabii ki dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması da keyif verici bizim için umarım bu sayı artar. Motor sporlarına karşı ilgi artar, çünkü gerçekten yetenekli çocuklarımız var. Bunların Avrupa'da dünyada bizi temsil etmeleri hepimizin gururunu kabartır tabii ki" diye konuştu.

Düzyatan, 6 yaşındaki oğlu Emir Aras'ın 55 CC'deki yarışını büyük bir heyecanla izledi. Yarış sırasında düşen oğlu Emir'i kaldırmak için piste giren Düzyatan, kaldırarak yarışa devam etmesini sağladı.

SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici
SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Engin Altan Düzyatan: Dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması keyif verici - Son Dakika


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