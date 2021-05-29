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Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti - Son Dakika

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti

29.05.2021 16:08

TRT 1 ekranların yayın hayatına girmeye hazırlanan Barbaroslar dizisinin başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yeni imajlarıyla kamera karşısına geçerek poz verdi. Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı.

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarılı performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Ulaş Tuna Astepe TRT1 ekranlarında yayınlanacak Barbaroslar dizisinin başrolü oldu.

DÖNEM KIYAFETLERİ İÇİNDE KAMERALARA POZ VERDİLER

Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajları ve kıyafetleriyle poz verdi

DİZİDE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN HAYATI ELE ALINACAK

Barbaroslar'da Osmanlı Dönemin'e bir zamanlar damga vurmuş isim olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı anlatılacak. Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı olan ES Yapım, Barbaros ile yeniden tarihi bir diziye imza atmaya hazırlanıyor.

PANDEMİ NEDENİYLE ÇEKİMLERE ARA VERİLMİŞTİ

Kaptan-ı Derya unvanıyla bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin çekimlerine salgın nedeniyle ara verilmişti. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde dizi çekimleri temmuz ayı itibariyle yeniden başlayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler'i göreceğiz.

Dönem dizisi olarak yayınlanacak Barbaroslar'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehiroğlu gibi isimler de dahil oldu.

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajları ve kıyafetleriyle poz verdi
Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti

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Son Dakika Magazin Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti - Son Dakika Magazin


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