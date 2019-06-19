Son Dakika Haberleri: Engin Altay'dan "İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi" açıklaması- 1
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Engin Altay'dan "İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi" açıklaması- 1

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Küçükkaya'nın her iki adayla görüşmesi Binali beyin talebidir" dedi.

Engin Altay'dan
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Küçükkaya'nın her iki adayla görüşmesi Binali beyin talebidir" dedi.
Engin Altay, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya ile yayın öncesi bir araya gelmesiyle ilgili tartışmalara değindi. Basın toplantısı düzenleyen Altay, "Sayın Küçükkaya'nın her iki adayla görüşmesi Binali beyin talebidir. İki parti temsilcisinin devreden çıkarılmasını istemesi Binali Yıldırım'ın ısrari talebidir. Soruların önceden görüşülmesi AK Parti tarafından ilk kurulan masaya ilk gün görüşmelerinde getirilen bir mevzudur. Sonra vazgeçilmiştir. Bundan sebep Sayın İmamoğlu'nun 'Binali Yıldırım soruları önceden görüşülmesinin istedi' demesinden daha doğal ve doğru bir şey olamaz. Bunun için, zaten o zaman İsmail Küçükkaya devrede yok. Sayın İmamoğlu'na 'yalancı' demek çok garip bir tablodur. Çünkü Sayın Ünal da ilk görüşmeye bu teklifi getirmediğini söylemiyor. Bilakis getirildiğini söylüyor. Şimdi AK Parti bakımından doğrular yalan, yalanlar doğru olmuş maalesef. Ama milletin bir terazisi var. Millet 23 Haziran'da bu teraziyle bu vicdanla zaten kararını verecektir" dedi.
Mahir Ünal'ın açıklaması üzerine basın toplantısı yaptığını belirten Altay, "Basın toplantısını yapmazdım bile, eğer bugün şunu söyleseydi; 'Ayın sanıyorum 13 ya da 14'ünde Sayın Binali Yıldırım bizim devreden çıkmamızı moderatörün adaylarla kendisinin uygun, makul sürelerde, kaç defa ihtiyaç varsa görüşülmesini talep eden Binali Yıldırım'dır'. Durum bundan ibarettir" diye konuştu.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Engin Altay, Güncel
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