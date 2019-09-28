Son Dakika Haberleri: Engin Baytar ilk maçında gol attı
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Engin Baytar ilk maçında gol attı

45 dakika önce

Bakırköy Belediye Stadı'nda oynanan İstiklalspor-İstanbul Siirgücü maçında konuk takımda ilk 11'de sahaya çıkan Engin Baytar, takımının ilk 4 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından 30'da durumu 2-1'e getiren golü attı.

Engin Baytar ilk maçında gol attı, System.String[]

Bakırköy Belediye Stadı'nda oynanan İstiklalspor- İstanbul Siirgücü maçında konuk takımda ilk 11'de sahaya çıkan Engin Baytar, takımının ilk 4 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından 30'da durumu 2-1'e getiren golü attı. 1983 doğumlu oyuncu 67. dakikada oyundan çıkarken, 80'de Kenan Öztürk'le bir gol bulan Siirtgücü sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.


Son olarak 2017-18 sezonunda İstanbulspor'da profesyonel futbol oynayan Engin Baytar, amatörde Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor formaları da giydi.

Engin Baytar, Kenan Öztürk, İstanbul, Bakırköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:51 
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