Engin Baytar ilk maçında gol attı
45 dakika önce
Bakırköy Belediye Stadı'nda oynanan İstiklalspor-İstanbul Siirgücü maçında konuk takımda ilk 11'de sahaya çıkan Engin Baytar, takımının ilk 4 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından 30'da durumu 2-1'e getiren golü attı.
Bakırköy Belediye Stadı'nda oynanan İstiklalspor- İstanbul Siirgücü maçında konuk takımda ilk 11'de sahaya çıkan Engin Baytar, takımının ilk 4 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından 30'da durumu 2-1'e getiren golü attı. 1983 doğumlu oyuncu 67. dakikada oyundan çıkarken, 80'de Kenan Öztürk'le bir gol bulan Siirtgücü sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
Son olarak 2017-18 sezonunda İstanbulspor'da profesyonel futbol oynayan Engin Baytar, amatörde Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor formaları da giydi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:51
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