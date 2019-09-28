Engin Baytar ilk maçında gol attı

Bakırköy Belediye Stadı'nda oynanan İstiklalspor- İstanbul Siirgücü maçında konuk takımda ilk 11'de sahaya çıkan Engin Baytar, takımının ilk 4 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından 30'da durumu 2-1'e getiren golü attı. 1983 doğumlu oyuncu 67. dakikada oyundan çıkarken, 80'de Kenan Öztürk'le bir gol bulan Siirtgücü sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.



Son olarak 2017-18 sezonunda İstanbulspor'da profesyonel futbol oynayan Engin Baytar, amatörde Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor formaları da giydi.