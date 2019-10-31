Son Dakika Haberleri: Engin Bekdemir'e 10 gün "kafa" izni!
Son Dakika Spor Engin Bekdemir'e 10 gün 'kafa' izni!

Engin Bekdemir'e 10 gün "kafa" izni!

6 saat önce

Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen gurbetçi futbolcunun antrenmanlarda yeterince istekli olmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Engin Bekdemir'e 10 gün

Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen gurbetçi futbolcunun antrenmanlarda yeterince istekli olmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.


Ligde sadece iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında görev alan Engin, son olarak hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Amed Sportif karşılaşmasında kadroya alınmadı.


Teknik patron Eroğlu, tecrübeli oyuncunun verilen özel izin sürecinde mental açıdan kendisini hazır duruma getirmesini istedi.


Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:42 
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