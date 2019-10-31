Engin Bekdemir'e 10 gün "kafa" izni!
6 saat önce
Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen gurbetçi futbolcunun antrenmanlarda yeterince istekli olmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen gurbetçi futbolcunun antrenmanlarda yeterince istekli olmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
Ligde sadece iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında görev alan Engin, son olarak hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Amed Sportif karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Teknik patron Eroğlu, tecrübeli oyuncunun verilen özel izin sürecinde mental açıdan kendisini hazır duruma getirmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:42
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