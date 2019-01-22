Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde
12 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir
'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Osmanlıspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezonu opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbol
kariyerine PSV ile Porto
altyapılarında başlayan Engin Bekdemir, Kayserispor
, Çaykur Rizespor
ve Eskişehirspor
'da da görev almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:28 Kaynak: AA
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