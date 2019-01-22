Son Dakika Haberleri: Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde

Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde

12 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.

Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Osmanlıspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezonu opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine PSV ile Porto altyapılarında başlayan Engin Bekdemir, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor'da da görev almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Engin Bekdemir, Spor
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