Engin Ekerbiçer: Medikalde yerli markalara öncelik veriyoruz

Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği son yıllardaki büyük atılım, sağlık sektörünün önemli bir kolu olan medikalde de kendini göstermeye başladı. Geçmişte yabancı üreticilerin mutlak hakimiyetinde olan sektörde yerli oyuncuların payı her geçen gün artıyor. 2017 yılında kurduğu Sağlık Medikal'i sektörün en çok tercih edilen markalarından biri haline getiren girişimci Engin Ekerbiçer, yaşanan bu dönüşümü değerlendirdi: " Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, girişimciler ve üreticiler arasında müthiş bir sinerji oluştu. Artık kaliteli ürünlerin üretildiği bir yerli üretim dönemi yaşıyoruz."

BAKANLIK SEKTÖRÜ TEŞVİK ETTİ

Medikal sektöründe 10 yıl öncesine kadar ürünlerin tamamına yakınının ithalatçı firmalar üzerinden temin edildiğine dikkat çeken Engin Ekerbiçer sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığı'nın teşviki ile sektörde yerlileşme hareketi başladı. Girişimciler, üniversiteler gerekli yatırımları yaparak yerli üretim dönemini başlattı. Bugün pazarda kendini kanıtlamış yerli ve milli ürünler yer alıyor. Biz de gerek ürün gamımızda yerli markaları öne çıkararak gerekse de markalarla fikir alışverişinde bulunarak bu yerlileşme hareketine destek veriyoruz."

SAĞLIK TURİZMİ İTİCİ GÜÇ OLDU

Sektörün büyümesinde sağlık turizminin de önemli bir etkisi olduğunu belirten Engin Ekerbiçer, müşterileri arasında yabancıların da önemli bir yer tuttuğunu söyledi: "Ülkemiz sağlık turizminde uluslararası bir üs haline geldi. Bu alanda yakalanan başarı medikal sektörüne de itici güç oluşturuyor. Kur avantajı nedeniyle ülkemize gelen yabancı turistler medikal alanındaki ihtiyaçlarını buradan temin ediyor. Biz de bu süreçte onları yerli markalarımızla tanıştırarak ürünlerimizin tanımını da yapıyoruz."