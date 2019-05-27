Son Dakika Haberleri: Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna girdi

Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna girdi

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı Engin Eroğlu, parlamentoya girmeye hak kazandı.

Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna girdi, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı Engin Eroğlu, parlamentoya girmeye hak kazandı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya'dan katılan Türk asıllı siyasetçi Engin Eroğlu'nun partisi Serbest Seçmenler Partisinin yüzde 2,2 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Engin Eroğlu'nun da Avrupa Parlamentosuna seçildiği açıklandı.

Türk seçmenlerin ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) destek verdiği Engin Eroğlu, 1997 yılından beri aktif siyaset yapıyor. - FRANKFURT
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:02 Kaynak: İHA
Avrupa, Politika
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