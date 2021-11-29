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Engin Fırat: "Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım" - Son Dakika

Engin Fırat: "Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım"

29.11.2021 12:34
Engin Fırat: "Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım"

Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran ve ayrılık ihtimali bulunan Türk antrenör Engin Fırat, "Kenya'da durum zaten 2-3 haftada netleşir. Şu an için bir kararım yok, yine bir milli takım olabilir ama bu sefer kulüp takımlarını da değerlendiriyorum.

Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran ve ayrılık ihtimali bulunan Türk antrenör Engin Fırat, "Kenya'da durum zaten 2-3 haftada netleşir. Şu an için bir kararım yok, yine bir milli takım olabilir ama bu sefer kulüp takımlarını da değerlendiriyorum. Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım ama şu an için net bir cevap veremem" dedi.

Üç kıtada milli takım çalıştıran sayılı antrenörler arasına giren tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, "Güzel bir duygu. İnşallah Amerika kıtasını da buna dahil ederiz ama hiç böyle bir amacım olmadı açıkçası. Kendiliğinden gelişti. Uluslararası alanda fark oluşturdukça dünyanın her yerinde sizin isminiz geçiyor. Yirmi sene önce de tam bunu demiştim, Türkiye'de beni tanımasınlar, yeter ki dünya bu Türk'ü bilsin. Aynen de böyle oluyor" diye konuştu.

"ŞU AN İÇİN MAALESEF BİR TAKIM BELİRSİZLİKLER VAR"

Kenya'dan ayrılacağı yönündeki haberlere de açıklık getiren Engin Fırat, "Spor Bakanı ve Federasyon Başkanı arasında, tam da benim ülkeye yeni ayak bastığım sıralarda sürtüşme yaşanmaya başladı. Onun üzerine Spor Bakanı, Federasyonu görevden aldı ve kendi ekibini kurdu. Tabi FIFA araya girdi ve bunun kabul edilmeyecek bir durum olduğunu açıkladı. Bu süreçte Federasyon Başkanı tutuklandı, oynayacağımız maçların akibeti belirsizleşti, maçların iptalinden ve men cezalarından bahsedilmeye başlandı. Yani gerçekten psikolojik ve idari açıdan zor şartlarda milli maçlara çıktık ama oyuncular çok büyük karakter gösterdiler. Ben de hiçbir zaman şikayet eden, bahane arayan bir yapıda olmadım zaten. Aslında Federasyon Başkanıyla 3 senelik bir sözleşme üzerine anlaşmıştık çünkü ben burada çok güçlü bir takım oluşturacağımı biliyorum ama bu gözaltı süreçleri ve atanan kayyumdan dolayı şartlar farklılaştı. Şimdi Spor Bakanının kurduğu ekip benimle görüşmek istediklerini açıkladı. Taraftardan da onlara ciddi bir baskı var, benim devam etmem için. Şu an için maalesef bir takım belirsizlikler var. Diğer yandan FIFA'nın Kenya'ya men cezası vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Çok acı ama maalesef gerçek" şeklinde konuştu.

"FIFA ACIMAZ!"

Kenya'nın başında kalmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine Fırat, "Evet, çok genç ve çok yetenekli çocuklar buldum. 17 yaşındaki Ouma'yı son iki maçta oynattım. Hiç korkmam, güvenirim gençlere. Onun dışında ülke ve insanları çok güzel. Mutlu oldum orada. Ama benim elimde değil, FIFA acımaz" cevabını verdi.

"BELKİ TÜRKİYE'DE BİR TAKIMLA ANLAŞIRIM"

Engin Fırat, başka takımlarla görüşmeler olup olmadığına ilişkin ise, "Tabi ki hemen arayanlar oldu ama acelem yok. Kenya'da durum zaten 2-3 haftada netleşir. Şu an için bir kararım yok, yine bir milli takım olabilir ama bu sefer kulüp takımlarını da değerlendiriyorum. Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım ama şu an için net bir cevap veremem" dedi.

"SANIRIM KUNTZ TAKIMIMIZA ALIŞMIŞTIR"

Dünya Kupası play-off'ların Portekiz ile eşleşen A Milli Takım'ın şansını da değerlendiren Fırat, "Çok zorlu bir yol olacak çünkü ondan sonra da İtalya bekliyor. Böylesine güçlü rakipleri aşabilmemiz için Fransa ve Hollanda'yı yendiğimiz gibi, Norveç'i deplasmanda yendiğimiz gibi oynamamız lazım. Sanırım Kuntz da takımımıza alışmıştır, ilk zor sınavlarında her Türk gibi ben de üstün başarı dilerim" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Engin Fırat: Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım

Milli Takım, Türkiye, Kenya, Fırat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engin Fırat: 'Belki de sürpriz yaparım ve Türkiye'den bir takımla anlaşırım' - Son Dakika


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