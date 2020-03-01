Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi - Son Dakika

Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi

6 saat önce

Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Moldova'da yılın 'en'lerinin seçildiği ankette yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi, System.String[]

Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Moldova'da yılın 'en'lerinin seçildiği ankette yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Moldova A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat, önemli bir ödülün sahibi oldu. Moldova'da spordan siyasete, magazinden sağlığa kadar alanlarında en iyi olan isimlerin belirlendiği ankette başarılı teknik adam Engin Fırat da 'yılın teknik direktörü' seçildi. Moldova Başbakanı Maia Sandu ve birçok devlet adamının da katıldığı törende Fırat, ödülünü aldıktan sonra bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:39:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]