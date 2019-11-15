Son Dakika Haberleri: Engin Fırat'tan Fransa maçının hakemine sitem
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Engin Fırat'tan Fransa maçının hakemine sitem

6 saat önce

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa maçının hakemi Gediminas Mazeika'nın kararlarını eleştirerek, "Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor.

Engin Fırat'tan Fransa maçının hakemine sitem, System.String[]

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa maçının hakemi Gediminas Mazeika'nın kararlarını eleştirerek, "Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok" dedi.


Moldova, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 79. dakikasında Giroud'nun penaltıdan bulduğu golle rakibine yenilen Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat ise maçın hakemi Gediminas Mazeika'yı eleştirdi.


"Hakemin verdiği kararlar kabul edilemez"


Öncelikle oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Fırat, "Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum. Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok" sözlerini kullandı. - İSTANBUL

Moldova, Avrupa, Fransa, Fırat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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