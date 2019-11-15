Engin Fırat'tan Fransa maçının hakemine sitem

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa maçının hakemi Gediminas Mazeika'nın kararlarını eleştirerek, "Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok" dedi.

Moldova, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 79. dakikasında Giroud'nun penaltıdan bulduğu golle rakibine yenilen Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat ise maçın hakemi Gediminas Mazeika'yı eleştirdi.

"HAKEMİN VERDİĞİ KARARLAR KABUL EDİLEMEZ"

Öncelikle oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Fırat, "Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum. Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok" sözlerini kullandı.

(İHA)