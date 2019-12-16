Engin Fırat yeniden gündemde! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engin Fırat yeniden gündemde! - Son Dakika

Engin Fırat yeniden gündemde!

7 saat önce

Azerbaycan Milli Takımı Jurcevic'le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin Fırat'la görüşecek.

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Azerbaycan Milli Takımı Jurcevic'le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin Fırat'la görüşecek.

Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı. Milli takım için arayışta olan Azerbaycanlı yetkililerin bu nedenle yakın zamanda teknik direktörlük görevi için Engin Fırat ile görüşmesi bekleniyor.

(İHA)

Futbol Federasyonu, Azerbaycan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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