Engin Günaydın hem yazdı hem oynadı: 50 yaşında bir erkeğin "andropoz" serüveni - Son Dakika
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Engin Günaydın hem yazdı hem oynadı: 50 yaşında bir erkeğin "andropoz" serüveni

11.10.2022 11:45

Oyuncu Engin Günaydın, yeni dizisi "Andropoz" ve kendisi hakkında merak edilenleri T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Oyuncu Engin Günaydın, yeni dizisi "Andropoz" ve kendisi hakkında merak edilenleri T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Günaydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı yeni projesi "Andropoz" Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturdu. Dizi Marmaris'te ailesi ile mütevazi bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf'un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alıyor.

YORUMLAR
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Andropoz dizisinde rol alan Tamer Karadağlı'nın performansı tepki çekti Andropoz dizisinde rol alan Tamer Karadağlı'nın performansı tepki çekti
Kaynak: DailyMotion.com

Engin Günaydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Günaydın hem yazdı hem oynadı: 50 yaşında bir erkeğin 'andropoz' serüveni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engin Günaydın hem yazdı hem oynadı: 50 yaşında bir erkeğin "andropoz" serüveni - Son Dakika
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