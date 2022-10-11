Günaydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı yeni projesi "Andropoz" Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturdu. Dizi Marmaris 'te ailesi ile mütevazi bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf'un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alıyor.

Oyuncu Engin Günaydın , yeni dizisi "Andropoz" ve kendisi hakkında merak edilenleri T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com

Engin Günaydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Engin Günaydın hem yazdı hem oynadı: 50 yaşında bir erkeğin 'andropoz' serüveni - Son Dakika

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