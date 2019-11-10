Son Dakika Haberleri: Engin İpekoğlu: "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık"
Son Dakika Spor Engin İpekoğlu: 'Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık'

Engin İpekoğlu: "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık"

7 saat önce

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık" dedi.

Engin İpekoğlu:

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık" dedi.


Adanaspor, TFF Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Açıkçası maçtan önce ne beklediğimiz sonuç, ne de beklediğimiz oyundu. Özellikle ilk yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Dar bir kadroyla mücadele veriyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 4-5 tane ilk 11'de oynaması gereken oyuncuları maalesef oynatamıyoruz. Yerlerini doldurmaya çalışan oyuncularımızın da yetersizliği, özellikle savunma hattındaki problemlerimiz bugün bir daha ortaya çıktı diye düşünüyorum. Milli ara sonrası milli takıma giden yabancı oyuncularımız sakat olan diğer yabancı oyuncularımız aramız katılırlar. Milli takım arasından sonra ilk defa Giresunspor maçına tam kadro çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi ki bir an önce 3'er puanları almak zorundayız. Umarım bunun başlangıcı da Giresunspor maçı olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
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