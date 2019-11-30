Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Bursaspor mağlubiyetinin ardından, "Maçta belirsizlik ve egoistlik vardı" dedi.



TFF 1. Lig 13. haftasında Adanaspor, sahasında Bursaspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, "Teknik direktörlük hayatımda ilk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşıyorum. İlk defa yüzde 75-80 oranında düşündüğümüz kadroyla sahaya çıkalım dedik 20. dakikada hücum hattındaki en önemli 2 oyuncumuz sakatlandı. Her şeye rağmen ikinci yarıda maçı kazanabilirdik. Belirsizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. Sonra saçma sapan gol yiyoruz. Biz vuruyoruz adamın sırtına çarpıp auta çıkıyor. Onlar vuruyor adamın ayağa çarpıp gol oluyor. Yapacak bir şey yok. Salı günü kupa maçımız var. Oradan Altınordu'ya gideceğiz. Altınordu maçı hayati önem taşıyan bir maç olacak. Bugün 3 puan alsaydık en azından psikolojik olarak takımımızı etkileyecekti. Altınordu maçında kazanmak zorundayız" diye konuştu. - ADANA