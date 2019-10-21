Son Dakika Haberleri: Engin İpekoğlu'na kırmızı kart!
Son Dakika Spor Engin İpekoğlu'na kırmızı kart!

Engin İpekoğlu'na kırmızı kart!

25 dakika önce

Adanaspor, dün evinde İstanbulspor ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere bitti.

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Adanaspor, dün evinde İstanbulspor ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere bitti. 90. dakikada Adanaspor'un bir pozisyonunda maçın hakemi Turgut Doman'a itiraz eden İpekoğlu, tek ayağı sahaya bastığı için kırmızı kart gördü.


Adanaspor'un başına 10 Ekim tarihinde gelen İpekoğlu, böylece takımla birlikte çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart görerek ceza almış oldu.


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İstanbulspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:51 
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