Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Engin İpekoğlu: 'Takımın kazanma arzusu vardı' - Son Dakika Spor

Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı"

6 saat önce

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Akhisaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz.

Engin İpekoğlu:

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Akhisaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu" dedi.


Adanaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Akhisarspor ile 0-0 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabi 3 puanı alsaydık bizim açımızdan daha iyi olurdu. Çok daha net pozisyonlara giren tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu. Bunu puanlara yansıtamadık. Eskişehirspor maçına odaklanacağız" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı
Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz? Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 01:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]