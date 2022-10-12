Engin Özkoç: Aile Birliği İçin Yasal Düzlem Değil, Ekonomik Refah Esastır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır. Aile birliğini tartışacaksak milyonlarca işsizi, 1,5 trilyon liraya yaklaşan hane halkı borcunu, asgari ücretle açlık sınırı altında çalışan milyonlarca ana babayı; yeterli beslenemeyen, yeterli beslenmediği için boyu uzamayan, büyüyemeyen 3 milyon çocuğu; ne eğitimde ne istihdamda yer bulamamış, harçlığa mecbur 2,5 milyon genci, birbirinin yüzüne bakamayan ev ahalisini konuşalım. Açlığı, yokluğu, duvarlara sinmiş çaresizliği konuşalım" dedi.

Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu ve CHP'nin TBMM'ye sunduğu Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi ile başlayan tartışmalara ilişkin bugün sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"Basit bir yasa teklifi getirdik, 'Hiçbir kadın hiçbir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Kadını gündeme getirdiğimiz her zeminde bir şekilde 'aile birliği'ni tartışmaya açmanın gerekçesi nedir? Kadın kadındır, bireydir, özgürdür.

Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır. Aile birliğini tartışacaksak milyonlarca işsizi, 1,5 trilyon liraya yaklaşan hane halkı borcunu, asgari ücretle açlık sınırı altında çalışan milyonlarca ana babayı; yeterli beslenemeyen, yeterli beslenmediği için boyu uzamayan, büyüyemeyen 3 milyon çocuğu; ne eğitimde ne istihdamda yer bulamamış, harçlığa mecbur 2,5 milyon genci, birbirinin yüzüne bakamayan ev ahalisini konuşalım. Açlığı, yokluğu, duvarlara sinmiş çaresizliği konuşalım."