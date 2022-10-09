Engin Özkoç: Bugün Birçok Çalışan, Yıl Başında Elde Ettiğinden Düşük Net Ücret Alıyor. Vergi Dilimleri Bir An Önce Yeniden Düzenlenmeli

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gelir vergisi dilimlerinin yeniden belirlenmesini isteyen TÜRK-İŞ ve TİSK'e destek vererek, "Bugün birçok çalışan, yıl başında elde ettiğinden düşük net ücret alıyor. Vergi dilimleri bir an önce yeniden düzenlenmeli" dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden belirlenmesini isteyen TÜRK-İŞ ve TİSK'e destek verdi. Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜRK-İŞ ve TİSK'in gelir vergisi tarifesinde değişiklik talebini olumlu karşılıyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle ücretler, bu yıl yüksek artış gördü. Ancak vergi dilimleri değişmediği için yüksek dilime giren ücretler, yüksek kesintiye uğruyor.

Bugün birçok çalışan, yıl başında elde ettiğinden düşük net ücret alıyor. Vergi dilimleri bir an önce yeniden düzenlenmeli."

NE OLMUŞTU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren sendikası TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol imzasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden belirlenmesini istemiyle bir mektup gönderilmişti. Mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

"Bilindiği üzere, 2022 yılı için geçerli olan asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından oybirliği ile karar altına alınıp, son yılların en yüksek zammı gerçekleştirilerek tarafınızca kamuoyuna duyurulmuştur. Temmuz ayında ise asgari ücrete ara zam yapılarak toplamda yıllık yüzde 80,88 oranında artış sağlanmıştır. Bununla birlikte ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergi dışı bırakılarak çalışanların üzerindeki vergi yükü hafifletilmeye çalışılmıştır.

Diğer yandan 2002 yılında brüt asgari ücret 222 TL, gelir vergisi tarifesinin ilk basamağı bin 800 TL iken gelir vergisi tarifesinin ilk basamağı, asgari ücretin 17 katıydı. Bu oran, 2010 yılında 12 katına, günümüzde ise 5 katına kadar gerilemiştir. Dolayısıyla 2010 yılı ve öncesinde asgari ücret üzerinden gelir elde eden bir çalışan, ikinci vergi basamağına hiç çıkmamakta ve ücretinden kesilen gelir vergisi oranı hiç artmamaktaydı. 2011 yılı ile birlikte asgari ücretliler de ikinci vergi basamağından vergiye tabi olmaya başlamışlardır. 20 yıllık süreç içerisinde gelir vergisi tarifesinin ilk basamak tutarı yüzde 742 oranında artarken asgari ücret yüzde 2 bin 814 oranında artmıştır. Dolayısıyla asgari ücretteki artış ile gelir vergisi tarifesinin ilk basamak tutarındaki artış paralel seyretmemiş ve bu nedenle asgari ücretliler, her yıl daha yüksek oranla gelir vergisi ödemek durumunda kalmışlardır.

Gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık asgari ücret brüt tutarının (fazla mesai, yol, yemek, yakacak yardımları gibi ek menfaatlerde dikkate alınarak) belirli bir miktar üzerinde tespit edilmesi, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesi, TÜRK-İŞ ve TİSK olarak ortak talebimizdir."