Engin Özkoç: "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na Güvenmeyerek Bilgi Saklıyor. - Son Dakika
Üye Girişi

Engin Özkoç: "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na Güvenmeyerek Bilgi Saklıyor.

11.11.2022 11:51
Engin Özkoç: "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na Güvenmeyerek Bilgi Saklıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın, organize suç örgütü Sarallar Grubu’na yönelik operasyonlara ilişkin bilgi isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Size her söylediğimizde sızıntı oldu” dediği yönündeki iddia ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç, “Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanına güvenmeyerek bilgi saklıyor. Operasyonların İçişleri Bakanlığına bildirildiğinde sızıntı olduğu iddia ediliyor. İddialar mutlaka araştırılmalı, taraflar açıklama yapmalıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, organize suç örgütü Sarallar Grubu'na yönelik operasyonlara ilişkin bilgi isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" dediği yönündeki iddia ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç, "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanına güvenmeyerek bilgi saklıyor. Operasyonların İçişleri Bakanlığına bildirildiğinde sızıntı olduğu iddia ediliyor. İddialar mutlaka araştırılmalı, taraflar açıklama yapmalıdır" dedi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütü Sarallar Grubu'na yönelik operasyonlardan biriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşandığını belirttiği diyalogu gündeme getirdi.

Şardan, yazısında; "İddiaya göre; temmuzun son günlerindeki bu görüşmede Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, 'size her söylediğimizde sızıntı oldu' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Şardan'ın yazısını, sosyal medya hesabında; şu mesajla paylaştı:

"Emniyet Müdürü İçişleri Bakanına güvenmeyerek bilgi saklıyor. Operasyonların İçişleri Bakanlığına bildirildiğinde sızıntı olduğu iddia ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet adabına yakışmayacak bu iddialar mutlaka araştırılmalı, adı geçen taraflar açıklama yapmalıdır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na Ziyaret… Davutoğlu: 'Demokrasi Kaygısı Duyan Herkesi Dayanışma İçinde Olmaya Davet Ediyorum' Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na Ziyaret… Davutoğlu: 'Demokrasi Kaygısı Duyan Herkesi Dayanışma İçinde Olmaya Davet Ediyorum' Dünyanın en büyük enerji gemisi İstanbul'da Dünyanın en büyük enerji gemisi İstanbul'da AK Parti'li Aydemir: 'Süleyman Soylu ile alıp veremediğiniz ne' AK Parti'li Aydemir: 'Süleyman Soylu ile alıp veremediğiniz ne'

Süleyman Soylu, Engin Özkoç, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: 'Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na Güvenmeyerek Bilgi Saklıyor. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:41 Parıltılı yaşamıyla gündemden düşmeyen yıldız sporcu cezaevinde tuvalet temizliyor
14:32 Cem Özer yıllar önce Şafak Sezer'le yaşadığı kavgada yaşananları anlattı: Mafya kulağımı çekmeye çalıştı
14:20 Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu
14:16 Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor
13:29 İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk sözler: Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz
13:22 Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı
13:16 Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti
13:06 Yılanın karnından çıkardığı timsah gündem olmuştu! Kadın bilim insanı konuştu
12:56 8. kattan beton zemine düşen genç kız feci şekilde can verdi
12:15 "İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 14:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Engin Özkoç: "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na Güvenmeyerek Bilgi Saklıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement