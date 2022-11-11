Engin Özkoç: "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na Güvenmeyerek Bilgi Saklıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, organize suç örgütü Sarallar Grubu'na yönelik operasyonlara ilişkin bilgi isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" dediği yönündeki iddia ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç, "Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanına güvenmeyerek bilgi saklıyor. Operasyonların İçişleri Bakanlığına bildirildiğinde sızıntı olduğu iddia ediliyor. İddialar mutlaka araştırılmalı, taraflar açıklama yapmalıdır" dedi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütü Sarallar Grubu'na yönelik operasyonlardan biriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşandığını belirttiği diyalogu gündeme getirdi.

Şardan, yazısında; "İddiaya göre; temmuzun son günlerindeki bu görüşmede Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, 'size her söylediğimizde sızıntı oldu' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Şardan'ın yazısını, sosyal medya hesabında; şu mesajla paylaştı:

"Emniyet Müdürü İçişleri Bakanına güvenmeyerek bilgi saklıyor. Operasyonların İçişleri Bakanlığına bildirildiğinde sızıntı olduğu iddia ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet adabına yakışmayacak bu iddialar mutlaka araştırılmalı, adı geçen taraflar açıklama yapmalıdır."