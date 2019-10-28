Son Dakika Haberleri: Engin Özkoç: "Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin...
Son Dakika Politika Engin Özkoç: 'Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin...

Engin Özkoç: "Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin...

1 saat önce

Engin Özkoç: "Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder.

Engin Özkoç: "Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

"Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder. Bu figüranların ne olup ne olmadığı önemli değil"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ""Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder. Bu figüranların ne olup ne olmadığı önemli değil" dedi.

Özkoç, 14.-15.-16. Dönem İzmir milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun TBMM'deki cenaze törenine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ise Özkoç, "Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder. Bu figüranların ne olup ne olmadığı önemli değil. Bu figüranlar gider ama arsasında duranlar savaşa ve kana doymayan insanlardır. Aslında onların istedikleri kendi çıkarları, beklentileridir. O yüzden bizim gibi 'yurtta barış, cihanda barış' diyen ülkelerin duruşunun çok daha farklı olması gerekiyor. O ortama, çukura düşmemek gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirisine Özkoç, kendisini ciddiye almadıklarını söyledi.

Engin Özkoç: Emperyalist ülkeleri İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı Bin Ladin...

Usame Bin Ladin, Engin Özkoç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
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